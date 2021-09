Mana CARMA Centre d'Art et de Recherche de Mana Mana Annulé | Contes, chants et légendes Kali’na par Panaki CARMA Centre d’Art et de Recherche de Mana Mana Catégorie d’évènement: Mana

CARMA Centre d’Art et de Recherche de Mana, le dimanche 19 septembre à 16:00 Entrée libre

Panaki, artiste conteur d’Awala Yalimapo, proposera une série de contes, légendes et chants Kali’na accompagné d’instruments. CARMA Centre d’Art et de Recherche de Mana 235 avenue Mirella Jean Elie Mana

