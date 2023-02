**ANNULE** Conférence « Pharaon au féminin » par Florence Quentin Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot

**ANNULE** Conférence « Pharaon au féminin » par Florence Quentin, 9 décembre 2022, Figeac . **ANNULE** Conférence « Pharaon au féminin » par Florence Quentin annexe du musée champollion Figeac Lot

2022-12-09 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-09 Figeac

Lot EUR Florence Quentin est diplômée d’égyptologie (Montpellier- III et Paris- IV Sorbonne) et auteure de 10 livres sur l’Egypte ancienne.

Derniers ouvrages parus :

« Les grandes souveraines d’Egypte », Perrin, 2021,

« L’Egypte ancienne, Vérités et légendes », Perrin, 2022. EDITO – Florence Quentin Les Amis du Musée Champollion vous proposent une conférence sur « Pharaon au féminin » par Florence Quentin

Dans toutes les classes de la société, l’Egyptienne fut l’objet d’un respect assez rare dans le monde antique pour être mentionné. Ce statut privilégié s’est reflété dans la position qu’occupèrent les souveraines, qu’elles soient « Grande Epouse Royale », régente pour leur fils mineur, mais plus encore, Pharaon, comme ce fut le cas à quatre reprises dans l’histoire égyptienne. Toutefois, ces souveraines ne purent accéder au pouvoir suprême qu’en période d’incertitude dynastique et, à l’exception d’Hatchepsout qui régna vingt-deux ans, seulement pour de courtes périodes. Quant à leurs monuments ou trousseaux funéraires, ils furent détruits ou usurpés. Cette conférence reviendra sur ces figures singulières qui régnèrent en assumant la fonction pharaonique, soit seules, comme Néferousobek, Taousert ou Mérytaton, soit dans le cadre d’une co-royauté comme Hatchepsout. amc/Hatchepsout (photo MM New York)

Figeac

dernière mise à jour : 2022-12-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse annexe du musée champollion Figeac Lot Ville Figeac lieuville Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac /

**ANNULE** Conférence « Pharaon au féminin » par Florence Quentin 2022-12-09 was last modified: by **ANNULE** Conférence « Pharaon au féminin » par Florence Quentin Figeac 9 décembre 2022 Annexe du musée Champollion Figeac Lot Figeac Lot

Figeac Lot