Annulé | Conférence chantée Centre Culturel Salle Rouge de Belberaud, 10 septembre 2021, Belberaud.

Annulé | Conférence chantée

Centre Culturel Salle Rouge de Belberaud, le vendredi 10 septembre à 20:30

L’auteur-compositeur-interprète Dick Annegarn vous propose une Conférence Chantée pour vous faire découvrir le processus créatif de l’écriture d’une chanson. Comment on puise à la source de chansons du patrimoine pour l’écriture de nouvelles chansons. L’art de la réécriture et de l’adaptation. Il donnera des exemples de son répertoire : ex. le père Ubu, Bruxelles, l’Orage. La rime et la métrique permettent à un texte de ne pas être oublié. En tant que fondateur des Amis du Verbe il présentera la Chaîne du Verbe sur Youtube : une chaîne de l’art oral. Plus de 300 vidéos de chansons, de reportages et de créations des Amis du Verbe : [https://www.youtube.com/c/LaChaîneduVerbe](https://www.youtube.com/c/LaChaîneduVerbe)

Entrée libre l sur inscription

Centre Culturel Salle Rouge de Belberaud Place Saint-Exupéry 31450 Belberaud Belberaud Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T20:30:00 2021-09-10T22:00:00