Le concert de RK prévu le 10 juin 2022 est annulé. Remboursement de vos billets auprès de vos points de vente. Après "Rêve de Gosse", le rappeur originaire de Meaux est de retour avec son troisième projet discographique intitulé "Neverland". RK en profitera pour reprendre la route et donner des concerts à Paris et partout en France.

