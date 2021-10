Dax Dax Dax, Landes Annulé – Concert Pascal Danel Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Annulé – Concert Pascal Danel Dax, 9 octobre 2021, Dax. Annulé – Concert Pascal Danel 2021-10-09 – 2021-10-09 Salle du Big Bang 7 rue d’Aspremont

Qui ne connaît pas "La Plage aux Romantiques" et "Kilimandjaro", deux tubes planétaires qui ont fait de Pascal Danel un auteur-compositeur-interprète de renommée internationale ? Pour célébrer les 55 ans de ses tubes mythiques, l'artiste, donne une tournée intimiste, autour d'un piano, il retrace en chanson sa carrière et sa vie.

+33 5 47 55 58 10

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Salle du Big Bang 7 rue d'Aspremont Ville Dax lieuville 43.70468#-1.03819