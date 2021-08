//ANNULÉ\ Concert – KIZ Seignosse, 26 août 2021, Seignosse.

//ANNULÉ\ Concert – KIZ 2021-08-26 21:00:00 – 2021-08-26 23:00:00 Les Terrasses du Tube Arènes des Bourdaines

Seignosse Landes

//ANNULÉ\ Concert : KIZ

Les Terrasses du Tube à Seignosse Océan.

Présentation du groupe :

Alice et Marc forment le duo électro-pop KIZ en 2012 en partant d’un concept simple : écrire en français. Tout en composant, ils commencent à poster des vidéos sur internet et à se construire une audience. Réalisant eux-mêmes tous leurs clips, Alice et Marc ont constamment la volonté d’aller encore plus loin, s’impliquant toujours plus dans la composition et la performance visuelle.

Ouverture des Terrasses dès 18h ; concert en extérieur à 21h.

Entrée gratuite.

Pour accompagner cette soirée musicale ; tapas, pan’péros (paniers apéritifs) et bar.

Sur présentation du pass sanitaire.

Organisé par la Ville de Seignosse avec Le Tube – Les Bourdaines.

Alice et Marc forment le duo électro-pop KIZ. A 21h. Entrée gratuite. Les Terrasses du Tube à Seignosse Océan.

+33 5 58 43 32 15

//ANNULÉ\ Concert : KIZ

Les Terrasses du Tube à Seignosse Océan.

Présentation du groupe :

Alice et Marc forment le duo électro-pop KIZ en 2012 en partant d’un concept simple : écrire en français. Tout en composant, ils commencent à poster des vidéos sur internet et à se construire une audience. Réalisant eux-mêmes tous leurs clips, Alice et Marc ont constamment la volonté d’aller encore plus loin, s’impliquant toujours plus dans la composition et la performance visuelle.

Ouverture des Terrasses dès 18h ; concert en extérieur à 21h.

Entrée gratuite.

Pour accompagner cette soirée musicale ; tapas, pan’péros (paniers apéritifs) et bar.

Sur présentation du pass sanitaire.

Organisé par la Ville de Seignosse avec Le Tube – Les Bourdaines.

©Jim_Rosemberg

dernière mise à jour : 2021-08-17 par