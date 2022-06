ANNULÉ – Concert : General Elektriks Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: 03100

Montluçon

ANNULÉ – Concert : General Elektriks Montluçon, 4 février 2022, Montluçon. ANNULÉ – Concert : General Elektriks Scène de l’Embarcadère 8, rue du Général Émile Mairal Montluçon

2022-02-04 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-04 Scène de l’Embarcadère 8, rue du Général Émile Mairal

Montluçon 03100 General Elektriks parle plus d’une langue.

Depuis ses claviers, il pratique un syncrétisme de haut vol entre funk, pop et électro, avec en tête l’idée d’un melting-pot musical alchimique et l’envie de le partager avec les foules. Scène de l’Embarcadère 8, rue du Général Émile Mairal Montluçon

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: 03100, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Scène de l'Embarcadère 8, rue du Général Émile Mairal Ville Montluçon lieuville Scène de l'Embarcadère 8, rue du Général Émile Mairal Montluçon Departement 03100

Montluçon Montluçon 03100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/

ANNULÉ – Concert : General Elektriks Montluçon 2022-02-04 was last modified: by ANNULÉ – Concert : General Elektriks Montluçon Montluçon 4 février 2022 03100 Montluçon

Montluçon 03100