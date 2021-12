Wihr-au-Val Wihr-au-Val Haut-Rhin, Wihr-au-Val ANNULÉ Concert des fêtes : Entente Musicale du Krebsbach Wihr-au-Val Wihr-au-Val Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2021-12-18 18:00:00 – 2021-12-18 20:00:00

Wihr-au-Val Haut-Rhin Wihr-au-Val EUR L’Entente Musicale du Krebsbach a le plaisir de vous inviter à son concert des fêtes. Donné par « L’Entente musicale du Krebsbach ». +33 6 77 66 56 05 L’Entente Musicale du Krebsbach a le plaisir de vous inviter à son concert des fêtes. Wihr-au-Val

