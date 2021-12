ÉgletonsÉgletons Égletons Égletons Corrèze, Égletons ANNULÉ – Concert de Noël Égletons Égletons ÉgletonsÉgletons Catégories d’évènement: Corrèze

Égletons Corrèze Égletons Corrèze Égletons CETTE ANIMATION EST ANNULÉE. L’ensemble Tulla Voce et la Chorale de Sarran interprètent des chants traditionnels, des chants sacrés et des chants de Noël.

À 18h. Libre participation aux frais, au profit de l’Association « Les petites fées préma » de Corrèze. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Renseignements au 05 55 93 05 98 – chorale.sarran@gmail.com Égletons Égletons

