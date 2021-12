ANNULÉ Concert de l’Avent « Noël approche » Munster, 18 décembre 2021, Munster.

ANNULÉ Concert de l’Avent « Noël approche » Munster

2021-12-18 – 2021-12-18

Munster Haut-Rhin

Noël approche !

L’orchestre d’harmonie Schwarzenbourg invite à un petit moment de calme et de sérénité en proposant un programme varié et de circonstance. Après quelques morceaux de Beethoven, l’ambiance de Noël sera présente avec entre autres « Une promenade en traîneau dans les Alpes », un noël coréen et d’autres airs

bien connus.

L’harmonie Schwarzenbourg nous emmène pour un voyage musical en nous proposant des airs typiques et incontournables de la période de Noël.

+33 3 89 71 07 33

Munster

