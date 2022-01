ANNULE : Concert de Belzaii Alixan Alixan Catégories d’évènement: Alixan

Drôme

ANNULE : Concert de Belzaii Alixan, 4 février 2022, Alixan. ANNULE : Concert de Belzaii Le Baron de Bayanne 4035 route de Chateauneuf Alixan

2022-02-04 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-04 Le Baron de Bayanne 4035 route de Chateauneuf

Alixan Drôme Alixan Belzaii revient avec son 3ème album « Popsongs », ou l’art de faire voyager le jazz Manouche à travers de nouvelles sonorités… contact@lebarondebayanne.com +33 9 67 25 71 69 http://www.lebarondebayanne.com/ Le Baron de Bayanne 4035 route de Chateauneuf Alixan

