ANNULE/ Concert avec Paul-Henri Lebeau Bibliothèque de la Montagne Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

ANNULE/ Concert avec Paul-Henri Lebeau Bibliothèque de la Montagne, 22 janvier 2022, Saint-Denis. ANNULE/ Concert avec Paul-Henri Lebeau

Bibliothèque de la Montagne, le samedi 22 janvier à 15:00

Accompagné de sa guitare, Paul-Henri Lebeau vous chantera les plus belles chansons d’amour.

Nombre limité de places

Concert Bibliothèque de la Montagne 41 route des palmiers 97417 La Montagne Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Denis Autres Lieu Bibliothèque de la Montagne Adresse 41 route des palmiers 97417 La Montagne Ville Saint-Denis lieuville Bibliothèque de la Montagne Saint-Denis

Bibliothèque de la Montagne Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis/