Jublains Mayenne //Concert annulé// Autodidacte, énarque, Kaar Kaas Sonn est un grand gaillard d’origine tchadienne. Il aurait pu

faire carrière dans un ministère…

Marquée par les horreurs de la guerre, son enfance est bercée par les mots d’un vieux dico. Sa jeune

carrière administrative se heurte aux magouilles de la coopération. Aujourd’hui, Kaar Kaas Sonn vit de ce qu’il aime : enseigner, écrire et chanter.

Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération