Stèle commémorative, parvis du monument aux Morts, le jeudi 19 mars 2020 à 17:00

Cérémonie commémorative organisée pour la Journée Nationale du Souvenir et de Recueillement à la mémoire des Victimes Civiles et Militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ⚠️Au regard de la situation sanitaire actuelle causée par le Covid-19 et suite aux dernières annonces gouvernementales, l’événement est annulé. Stèle commémorative,parvis du monument aux Morts boulevard du Général Leclerc, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-03-19T17:00:00 2020-03-19T17:30:00

