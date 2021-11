Lormont La vie au vieux Lormont Gironde, Lormont Annulé | Collecte des déchets avec Surfrider Gironde La vie au vieux Lormont Lormont Catégories d’évènement: Gironde

La vie au vieux Lormont, le samedi 27 novembre à 10:00

Collecte de déchets sur les des berges de la Garonne, animée par l’animateur Natura 2000 de la Garonne (Syndicat Mixte d’études et d’aménagement de la Garonne – SMEAG) et Surfrider (Antenne Gironde), partenaires de l’initiative.

Nombre de places : 50. Inscription obligatoire.

Venez participer à une collecte de déchets sur les berges de la Garonne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T12:30:00

