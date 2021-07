Campagne Campagne Campagne, Dordogne ANNULÉ – Cinéma en plein air : Chantons sous la pluie Campagne Campagne Catégories d’évènement: Campagne

ANNULÉ – Cinéma en plein air : Chantons sous la pluie Campagne, 9 août 2021, Campagne. ANNULÉ – Cinéma en plein air : Chantons sous la pluie 2021-08-09 22:00:00 – 2021-08-09

Campagne Dordogne Projection en plein air, avec Ciné passion, de Chantons sous la pluie (réalisé par Stanley Donen, durée : 1h42). Possibilité de pique-niquer dans le parc avant le spectacle.

Campagne