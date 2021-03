Craon Craon Craon, Mayenne ANNULÉ / CINECRAON : LE CAIRE CONFIDENTIEL Craon Catégories d’évènement: Craon

Mayenne

ANNULÉ / CINECRAON : LE CAIRE CONFIDENTIEL, 11 mars 2021-11 mars 2021, Craon. ANNULÉ / CINECRAON : LE CAIRE CONFIDENTIEL 2021-03-11 20:30:00 – 2021-03-11 Place Saint Clément Espace culturel Saint-Clément

Craon Mayenne Craon EUR 4 4 Le Caire confidentiel

de Tarik Saleh

avec Fares Fares, Mohamed Yousry, Hichem Yacoubi

1h51, thriller-policier, VO sous-titrée Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des grands hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de ses investigations que les coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée du président Moubarak. Grand prix du jury – fiction étrangère au festival de Sundance. Ce qu’en dit la presse :

« Le spectateur passe par toutes les émotions, emporté comme les héros par le vent violent de l’histoire : ne ratez pas ce film immense ! » (Le Parisien)

« Le cinéaste Tarik Saleh offre une intrigue criminelle captivante de bout en bout […] Mais aussi le portrait, social et politique, d’une mégalopole à un moment clé de son histoire. » (Télérama) » Infos pratiques : RDV juste avant la séance pour les cartes d’adhésion. Cotisation pour 1 séance : 4 €. Info Covid : masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition. Le jeudi 11 mars à 20h30, le cinéclub CinEcraon vous propose de découvrir ou redécouvrir le film Le Caire Confidentiel. La séance aura lieu à l’espace culturel Saint-Clément, place Saint-Clément à Craon. planchesetpailleason@hotmail.fr https://cinecraon.jimdofree.com/ Le jeudi 11 mars à 20h30, le cinéclub CinEcraon vous propose de découvrir ou redécouvrir le film Le Caire Confidentiel. La séance aura lieu à l’espace culturel Saint-Clément, place Saint-Clément à Craon. Le Caire confidentiel

Détails Catégories d’évènement: Craon, Mayenne Autres Lieu Craon Adresse Place Saint Clément Espace culturel Saint-Clément Ville Craon