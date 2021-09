Annulé – Ciné-concert “The Party” Schweighouse-sur-Moder, 1 octobre 2021, Schweighouse-sur-Moder.

Annulé – Ciné-concert “The Party” 2021-10-01 20:00:00 – 2021-10-01

Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin Schweighouse-sur-Moder

EUR Le film culte de Blake Edwards, drôle et décalé, boosté par la musique et la fantaisie du groupe No Mad ?

No Mad ? a relevé le défi lancé par le festival « Le Tympan dans l’œil » : accompagner ce film culte et faire oublier la musique de Henry Mancini, en grande partie responsable du succès de « The Party ».

Les six musiciens ont recréé une bande originale burlesque directement inspirée de leur univers. Un vent de folie traverse cette musique, où bruitages, mélodies langoureuses, improvisations et thèmes festifs se mêlent pour donner une nouvelle dimension au film.

Un film fou, hommage à Tati, Chaplin, Keaton… boosté par la musique, les inventions et les arrangements du groupe.

Le film culte de Blake Edwards, drôle et décalé, boosté par la musique et la fantaisie du groupe No Mad ?

+33 3 88 72 59 71

Le film culte de Blake Edwards, drôle et décalé, boosté par la musique et la fantaisie du groupe No Mad ?

No Mad ? a relevé le défi lancé par le festival « Le Tympan dans l’œil » : accompagner ce film culte et faire oublier la musique de Henry Mancini, en grande partie responsable du succès de « The Party ».

Les six musiciens ont recréé une bande originale burlesque directement inspirée de leur univers. Un vent de folie traverse cette musique, où bruitages, mélodies langoureuses, improvisations et thèmes festifs se mêlent pour donner une nouvelle dimension au film.

Un film fou, hommage à Tati, Chaplin, Keaton… boosté par la musique, les inventions et les arrangements du groupe.

dernière mise à jour : 2021-09-24 par