Valras-Plage Valras-Plage Hérault, Valras-Plage ANNULE – CINE- CLUB : LES GARDIENNES Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Valras-Plage

ANNULE – CINE- CLUB : LES GARDIENNES, 25 mars 2021-25 mars 2021, Valras-Plage. ANNULE – CINE- CLUB : LES GARDIENNES 2021-03-25 18:30:00 18:30:00 – 2021-03-25

Valras-Plage Hérault Valras-Plage ///Attention, en raison des mesures sanitaires actuelles, cet événement est annulé/// Projection du film de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry. Synopsis :

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l’assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille… Public adulte – Entrée libre.

Port du masque obligatoire. Projection du film de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry.

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front.

Public adulte – Entrée libre.

Port du masque obligatoire. +33 4 67 32 33 33 Projection du film de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry.

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front.

Public adulte – Entrée libre.

Port du masque obligatoire. ///Attention, en raison des mesures sanitaires actuelles, cet événement est annulé/// Projection du film de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry. Synopsis :

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l’assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille… Public adulte – Entrée libre.

Port du masque obligatoire. mam

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Valras-Plage Autres Lieu Valras-Plage Adresse Ville Valras-Plage