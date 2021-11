Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre ANNULE Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

**TERRA BASSO l’histoire de la terre racontée par 3 contrebasses.** ——————————————————————- ### 2 séances sont proposées de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h. ### Réservation obligatoire au 03.86.68.48.80 ou à l’accueil du conservatoire pendant les horaires d’ouverture du secrétariat.

Entrée libre

