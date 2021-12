AQUIU - Épicerie Café Friperie,Pau (64) Annulé – Cant’Aquiu de Nadau AQUIU – Épicerie Café Friperie,Pau (64)

A la vista de l’evolucion de la situacion sanitària que m’estimi mei que tot cadun e posca passar las hèstas dab los tanhents shens nat risc. Bonas hèstas a tots !—Vue l’évolution de la situation sanitaire je préfère que chacun puisse passer les fêtes avec les siens sans aucun risque. Bonnes fêtes à tous ! *source : événement [Annulé – Cant’Aquiu de Nadau](https://agendatrad.org/e/34906) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

