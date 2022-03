[ANNULÉ] CAMÉLIA JORDANA – “FACILE X FRAGILE TOUR” Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

[ANNULÉ] CAMÉLIA JORDANA – “FACILE X FRAGILE TOUR” Le Mans, 12 mai 2022, Le Mans. [ANNULÉ] CAMÉLIA JORDANA – “FACILE X FRAGILE TOUR” Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture Le Mans

2022-05-12 20:30:00 – 2022-05-12 Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture

Le Mans Sarthe En raison des difficultés actuelles et des conséquences liées au contexte sanitaire, nous avons le regret de vous annoncer l’annulation du concert de CAMELIA JORDANA dans le cadre du Facile x Fragile Tour prévu le 12 mai 2022 au Mans. Nous vous invitons à vous rapprocher de vos points de vente pour les demandes de remboursements, avant le 22/03/2023. [ANNULÉ] Camélia Jordana au PCC. http://www.jesorsaumans.com/ En raison des difficultés actuelles et des conséquences liées au contexte sanitaire, nous avons le regret de vous annoncer l’annulation du concert de CAMELIA JORDANA dans le cadre du Facile x Fragile Tour prévu le 12 mai 2022 au Mans. Nous vous invitons à vous rapprocher de vos points de vente pour les demandes de remboursements, avant le 22/03/2023. Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture Le Mans

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Rue d'Arcole Palais des Congrès et de la Culture Ville Le Mans lieuville Rue d'Arcole Palais des Congrès et de la Culture Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

[ANNULÉ] CAMÉLIA JORDANA – “FACILE X FRAGILE TOUR” Le Mans 2022-05-12 was last modified: by [ANNULÉ] CAMÉLIA JORDANA – “FACILE X FRAGILE TOUR” Le Mans Le Mans 12 mai 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe