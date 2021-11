ANNULÉ : Camélia Jordana / Emma Peters Dijon, 14 novembre 2021, Dijon.

ANNULÉ : Camélia Jordana / Emma Peters La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon

2021-11-14 18:30:00 – 2021-11-14 La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad

Dijon Côte-d’Or Dijon

EUR 5.5 30 Concert – chanson

Camélia Jordana (FR)

Chanteuse de talent mais aussi actrice césarisée, Camélia Jordana est une artiste accomplie. Révélée par La Nouvelle Star en 2009, elle rafraîchit et réinvente la chanson française. Raconter son quotidien de femme, sur des mélodies entêtantes et envoûtantes : voici sa marque de fabrique.

2021 signe le grand retour de Camélia Jordana, avec « facile x fragile » un double album fascinant et éclectique, deux faces de cette artiste surdouée, un grand écart entre des tubes pop et des titres intemporels, enregistrés avec passion l’été 2020 en Provence.

Emma Peters (FR)

Repérée sur Youtube grâce à ses covers (Clandestina, Gisèle, etc), Emma Peters est écoutée dans le monde entier. Elle écrit et compose désormais ses propres morceaux avec la même fraîcheur et sort son premier EP sur lequel elle chante ce qu’elle vit, raconte ses envies, sans filtre et sans fard.

https://www.lavapeur.com/programme/camelia-jordana-141121

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon

