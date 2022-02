Annulé | café-éco Le 108, 24 février 2022, Orléans.

Annulé | café-éco

Le 108, le jeudi 24 février à 19:00

Vous pensez que l’économie est difficile à comprendre, mais vous avez envie d’en savoir plus, de décoder les opinions dominantes et les autres, d’avoir des explications dans un langage clair et accessible à tous, alors le Café Eco est fait pour vous ! L’association C.LE.F., Comprendre L’Economie Facilement veut faire des Café Eco le rendez-vous incontournable de celles et ceux qui cherchent à mieux comprendre le monde qui les entoure Chaque séance s’articulera autour d’un bref exposé puis d’un débat . La majeure partie de la séance sera réservée aux questions. L ‘objectif de C.L.E.F. est des plus simples : que vous quittiez le Café Eco en ayant suffisamment d’informations pour exercer votre esprit critique et pour avoir construit , modifié, complété , modifié, nuancé votre propre opinion sur la thématique traitée. En résumé,l’ambition de l’association est de clarifier l’économie, de la rendre accessible, vivante et de l’ancrer dans la réalité en s’éloignant des discours tout faits Guy Démarest est professeur agrégé en sciences économiques et sociales et docteur en sciences économiques , chargé de cours à l’Université d’Orléans, co-auteur de Stop au chômage et à la régression sociale (2016, éditions de l’Atelier) et auteur de La déflation compétitive, critique et alternatives (2020, Classiques Garnier). Le deuxiéme thème traité a été choisi par les participants lors de la séance précédente « Faut-il avoir peur de la dette ? » Un poids monstrueux pesant sur les générations futures ? Une menace pour l’avenir ou un moyen de l’affronter ? Comment par le passé, a-t-on traité les dettes ? À nouveau, changeons de regard… » Guy Démarest présentera une brève histoire de la dette et reviendra sur ses enjeux actuels : le bon côté et le côté obscur de la dette, le niveau des dettes publiques et des dettes privées, leur croissance, les issues possibles pour en sortir et pour financer la transition écologique…

Tarif normal 3 euros, tarif réduit, 1 euro , gratuit lycéens et étudiants

Ouvert à toutes et à tous, le Café Eco est l’occasion d’échanger, de débattre et d’apprendre sur un sujet économique donné.

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T19:00:00 2022-02-24T20:30:00