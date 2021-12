Orleans L'Astrolabe Loiret, Orléans ANNULE – BUBBLE BOUM : WELCOME TO THE JUNGLE L’Astrolabe Orleans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

ANNULE – BUBBLE BOUM : WELCOME TO THE JUNGLE L’Astrolabe, 18 décembre 2021, Orleans. ANNULE – BUBBLE BOUM : WELCOME TO THE JUNGLE

L’Astrolabe, le samedi 18 décembre à 23:00

Après de longs mois interminables, la Bubble Boum est de retour ! Pour cette édition, la plus célèbre des soirées astrolabiennes vogue vers de nouveaux horizons et vous promet un moment exotique. Exit la salle de concert, bonjour les ananas et le tiki bar. On vous promet une excursion en pleine végétation, rythmée par nos trois DJs presque emblématiques des Bubbles, KemicalKem, La Petite et Moitié Moyenne. Et c’est pas tout ! Rendez-vous dans le hall pour un concours de Limbo mené d’une main de maitre par Arnaud Félouze aux platines !

ABONNÉ ASTRO : 5€ / PRÉVENTE : 8€ / SUR PLACE : 10€

KemicalKem – La Petite – Moitié Moyenne L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T23:00:00 2021-12-18T05:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu L'Astrolabe Adresse 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Ville Orleans lieuville L'Astrolabe Orleans