Annulé | Brigitte Fontaine Théâtre Sébastopol, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Lille.

Théâtre Sébastopol, le mardi 6 juillet à 20:00

Multimillénaire mohicane, la papesse lumpen BCBG post-punk de la littérature et de la scène mondiale (ça fait chic), ressuscité en juin 2018 pour retirer du feu 3 disques en cours, pour accueillir début mars le prochain livre. Performeuse brute et sculptée, auteur et écrivain , femme de lettre en somme poétesse-née et renée, actrice qui n’essaie pas, qui le fait, maigre paresseuse qui ne se ménage pas, tout cela fait un plat de résistance calciné et poivré, sucré aussi que l’on nomme Brigitte Fontaine. Cette créatrice-destructrice pas trop nihiliste, pas trop terroriste qui aime les belles lettres et le bel canto, vous embrasse affectueusement.

L’icône en concert !

Théâtre Sébastopol, 59000 Lille



