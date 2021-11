Lille La Malterie Lille, Nord ANNULÉ – Boundless Trio + Audrey Lauro solo La Malterie Lille Catégories d’évènement: Lille

ANNULÉ – Boundless Trio + Audrey Lauro solo La Malterie, 30 novembre 2021, Lille. ANNULÉ – Boundless Trio + Audrey Lauro solo

La Malterie, le mardi 30 novembre à 20:30

Voguant à travers l’improvisation libre, le Boundless Trio – dans lequel on retrouve des grands noms de la scène free-jazz belge – fait preuve d’une vigilance continue : la musique évolue entre tension et détente, et fait vivre diverses nuances d’émotions, de mouvements, de temps et d’espace. Artiste expérimentale à part entière, la saxophoniste Audrey Lauro utilise l’improvisation libre comme un moyen d’expression, abordant la construction musicale comme un langage à part entière. En partenariat avec El Negocito Records La Malterie 42 rue Kuhlmann Lille Lomme Nord

