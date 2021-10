Annulé : BOBBY PREVITE CLASSIC BUMP BAND FEATURING RAY ANDERSON AMR / Sud des Alpes, 29 octobre 2021, Genève.

Annulé : BOBBY PREVITE CLASSIC BUMP BAND FEATURING RAY ANDERSON

AMR / Sud des Alpes, le vendredi 29 octobre à 20:30

Bobby Previte est une des figures légendaires de la Dowtown Music Scene des années 80 à New York. Il a collaboré entre autres avec Tom Waits, Robert Altman et Steve Swallow, John Lurie, Sonny Sharrock et plus récemment avec Iggy Pop. Sa musique a été qualifiée de « tout à fait originale » par le New York Times, tandis que le New Yorker a déclaré que ses ensembles « parlent des langues visionnaires ». Il vient avec un magnifique ensemble de musiciens à ne pas manquer ! Ray Anderson, trombone Bobby Previte, batterie Wayne Horwitz, piano Jerome Harris, basse électrique Marty Ehrlich, saxophone alto

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, JCB, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



