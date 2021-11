ANNULE – Bérengère Krief – Amour Palais des congrès Atlantia, 27 novembre 2021, La baule.

ANNULE – Bérengère Krief – Amour

Palais des congrès Atlantia, le samedi 27 novembre à 20:30

_Arts Live Entertainment et La Compagnie du Café-Théâtre présentent_ ### **Bérengère Krief – Amour** Sa beauté, ses interrogations… Du coup de foudre à la tempête des sentiments, comment passe-t-on des papillons dans le ventre au bourdon dans la tête? Peut-on se faire des films et se prendre des vents en série ? Pourquoi quand on donne son cœur on finit par se prendre la tête ? J’avoue : autant je ne suis pas la première à participer aux réunions de syndic autant je suis la Secrétaire Générale de tous les débriefs du love ! C’est ce que j’aime, partager, c’est comme ça qu’on se rencontre. Et ça tombe bien parce qu’en 3 ans d’absence, j’ai eu le temps de rater mon mariage, de perdre foi en l’humanité, en l’amour et en moi. Du développement personnel en Ardèche au fin fond de l’Australie, de Tinder au Cirque Pinder, j’avoue de mon côté j’ai pas mal de choses à raconter. Hâte de vous retrouver ! **[Réservez vite vos places : BILLETTERIE ](https://billetterie.atlantia-labaule.com/spectacle?id_spectacle=783&lng=1)** **INFORMATIONS IMPORTANTES Pour les spectacteurs ayant déjà réservé leurs places, vos anciens billets restent valables pour la nouvelle date. Au regard de la situation sanitaire, les équipes du Palais des congrès Atlantia et des productions des spectacles appliquent les consignes gouvernementales, préfectorales et municipales en vigueur. Sur place, merci de respecter les gestes barrières en vigueur :** * Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation * Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition * Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil dans l’auditorium * Sens de circulation et parcours de visite fléché * Fermeture du vestiaire sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque)

Palais des congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny La baule



