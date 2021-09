Roche-la-Molière Château de Roche-la-Molière Loire, Roche-la-Molière Annulé | Balade guidée Château de Roche-la-Molière Roche-la-Molière Catégories d’évènement: Loire

Roche-la-Molière

Annulé | Balade guidée Château de Roche-la-Molière, 18 septembre 2021, Roche-la-Molière. Annulé | Balade guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Roche-la-Molière

Balade guidée, départ et retour du château. Parcours avec des passages difficiles de 8-10 km, enfants accompagnés de plus de 10 ans, maximum 20 personnes, inscription au 06 56 71 35 01 ou sur place.

Prévoir un équipement adapté

Sur les traces d’une exploitation meulière ancienne Château de Roche-la-Molière 1 rue Victor Hugo 42230 Roche-la-Molière Roche-la-Molière Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Roche-la-Molière Autres Lieu Château de Roche-la-Molière Adresse 1 rue Victor Hugo 42230 Roche-la-Molière Ville Roche-la-Molière lieuville Château de Roche-la-Molière Roche-la-Molière