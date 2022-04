Annulé | Atelier vélo : apprentissage à l’auto-réparation Boulogne-Billancourt – Place Bernard Palissy, 28 mai 2022, Boulogne-Billancourt.

Annulé | Atelier vélo : apprentissage à l’auto-réparation

Boulogne-Billancourt – Place Bernard Palissy, le samedi 28 mai à 15:30

Grand Paris Seine Ouest organise un atelier vélo qui se tiendra à Boulogne-Billancourt le samedi 28 mai. Cet atelier vélo se tiendra au sein de la place Bernard Palissy à boulogne-Billancourt dans lequel une animation d’apprentisssage à l’auto-réparation sera proposée. Cette animation est encadrée par des mécaniciens et comprend : – Des conseils sur la mobilité, la sécurité et la lutte contre le vol de vélo; – Des conseils pour vous permettre d’entretenir et de réparer vous-mêmes votre vélo : mécanique de base, crevaison, gonflage, huile, réglages freins et vitesses; – La mise à disposition d’outils et de pièces détachées issues du réemploi.

Atelier gratuit

Venez apprendre à réparer et entretenir vous-mêmes votre vélo au quotidien grâce aux conseils de professionnels.

Boulogne-Billancourt – Place Bernard Palissy Boulogne-Billancourt – Place Bernard Palissy Boulogne-Billancourt Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T15:30:00 2022-05-28T18:30:00