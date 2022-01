Annulé | Atelier reliure enfants et adultes Médiathèque Municipale « Le grenier aux Livres » Savères Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Savères

Annulé | Atelier reliure enfants et adultes Médiathèque Municipale « Le grenier aux Livres », 23 janvier 2022, Savères. Annulé | Atelier reliure enfants et adultes

le dimanche 23 janvier à Médiathèque Municipale « Le grenier aux Livres » Atelier enfants et adultes animé par Marie PUNTOUS Relieuse d’art. Médiathèque Municipale « Le grenier aux Livres » Place du 11 novembre 31370 Savères Savères Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-23T10:30:00 2022-01-23T11:00:00;2022-01-23T11:00:00 2022-01-23T11:30:00;2022-01-23T11:30:00 2022-01-23T12:00:00;2022-01-23T14:00:00 2022-01-23T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Savères Autres Lieu Médiathèque Municipale "Le grenier aux Livres" Adresse Place du 11 novembre 31370 Savères Ville Savères lieuville Médiathèque Municipale "Le grenier aux Livres" Savères Departement Haute-Garonne

Médiathèque Municipale "Le grenier aux Livres" Savères Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saveres/