ANNULÉ – Atelier Haïku Roscoff, 22 décembre 2021

ANNULÉ – Atelier Haïku

2021-12-22

Roscoff Finistère

Art et Culture vous propose un nouvel atelier à la découverte du « HAÏKU », animé par Bernard Corre.

Atelier : « écoute et découverte » : À la découverte du « HAÏKU », un poème court japonais (3 lignes de 5, 7 et 5 « syllabes » ou temps de respiration), une poésie à part entière. Dans la deuxième moitié du XXe siècle l’écriture du Haïku s’est étendue au monde entier. Le désir de créer qui existe en chacun peut trouver dans cette forme simple un moyen d’exprimer harmonieusement ce qui le traverse.

Au cours de deux heures dans un groupe pas trop important, je propose aux participants de découvrir ce qu’est ce petit poème (petit par la forme simplement!), brièvement son histoire et son évolution et ce qui le constitue au delà des évolutions. Puis lors de pratiques d’écriture de découvrir ce qui peut naître d’une écoute du cœur de soi, ou d’une observation de la nature ou des saisons et peut-être découvrir aussi l’unité qui existe entre soi, la nature , les saisons… des éléments les plus modestes de notre demeure la terre jusqu’aux univers peut-être !

Le temps consacré aux haïkus est une cabane à poèmes. Chacun a en lui sa cabane à poèmes. Il suffit d’écouter ou d’apprendre à écouter ce qui s’y murmure et de le saisir par l’écriture.

Pour vous inscrire vous pouvez contacter Annie Dujardin, le nombre de places est limité. (de 12 à 15 personnes maximum)

+33 6 11 72 69 05

Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff

