Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Annulé | Atelier d’éveil au cirque Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Annulé | Atelier d’éveil au cirque Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 4 novembre 2020, Nevers. Annulé | Atelier d’éveil au cirque

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 4 novembre 2020 à 10:00

L’éveil au cirque permet aux enfants, de façon ludique, d’aller plus loin dans la découverte de leur corps. L’accent est mis sur le développement des sens : le toucher avec les matières mais aussi le contact humain, la vue avec les couleurs, les repères dans l’espace…

Gratuit, sur inscription

Venez participer à un atelier parent-enfant à travers l’éveil au cirque ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-04T10:00:00 2020-11-04T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers