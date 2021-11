Saint-Médard-en-Jalles Saint Médard en Jalles Gironde, Saint-Médard-en-Jalles Annulé | Atelier de réduction des déchets vert et stand de sensibilisation Saint Médard en Jalles Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Médard-en-Jalles

Annulé | Atelier de réduction des déchets vert et stand de sensibilisation Saint Médard en Jalles, 20 novembre 2021, Saint-Médard-en-Jalles. Annulé | Atelier de réduction des déchets vert et stand de sensibilisation

Saint Médard en Jalles, le samedi 20 novembre à 14:00 Nombre de places limité. Inscription obligatoire. Lieu à découvrir sur le site de la ville

Avec l’association Au ras du sol taillez les haies de vos jardins, et découvrez le broyage collectif et le compostage. Saint Médard en Jalles Saint Médard en Jalles Saint-Médard-en-Jalles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Médard-en-Jalles Autres Lieu Saint Médard en Jalles Adresse Saint Médard en Jalles Ville Saint-Médard-en-Jalles lieuville Saint Médard en Jalles Saint-Médard-en-Jalles