Rémalard en Perche Rémalard en Perche Orne, Rémalard-en-Perche ANNULÉ – Atelier cuisine “La couleur orange” Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Rémalard-en-Perche

ANNULÉ – Atelier cuisine “La couleur orange” Rémalard en Perche, 13 novembre 2021, Rémalard en Perche. ANNULÉ – Atelier cuisine “La couleur orange” Médiathèque Le Passage 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche

2021-11-13 16:00:00 – 2021-11-13 Médiathèque Le Passage 2 Rue de l’Huisne

Rémalard en Perche Orne Rémalard en Perche Avec Nicole Autrand, professeur de cuisine. Pratique ! à la médiathèque “Le Passage” de Rémalard en Perche – gratuit – public ados et adultes. Avec Nicole Autrand, professeur de cuisine. Pratique ! à la médiathèque “Le Passage” de Rémalard en Perche – gratuit – public ados et adultes. mediatheque.remalardenperche@gmail.com +33 2 33 83 65 93 https://mediatheque-remalardenperche.fr/ Avec Nicole Autrand, professeur de cuisine. Pratique ! à la médiathèque “Le Passage” de Rémalard en Perche – gratuit – public ados et adultes. Médiathèque Le Passage 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Rémalard-en-Perche Autres Lieu Rémalard en Perche Adresse Médiathèque Le Passage 2 Rue de l'Huisne Ville Rémalard en Perche lieuville Médiathèque Le Passage 2 Rue de l'Huisne Rémalard en Perche