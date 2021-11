Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Annulé | Atelier créatif Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 4 novembre 2020 à 10:00

Au cours de cet atelier, vous apprendrez à réaliser une petite histoire de papillon, dessiné en utilisant le tanin des feuilles d’arbres.

Gratuit, sur inscription

Dans le cadre de nos Ateliers du Mercredi, venez participer à un atelier créatif animé par Florence Tors ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-04T10:00:00 2020-11-04T12:00:00

