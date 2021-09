Capbreton Capbreton Capbreton, Landes ANNULE – Atelier créatif – biodiversité du Gouf Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

ANNULE – Atelier créatif – biodiversité du Gouf Capbreton, 8 septembre 2021, Capbreton. ANNULE – Atelier créatif – biodiversité du Gouf 2021-09-08 15:00:00 – 2021-09-08 16:30:00 Maison de l’Oralité et du Patrimoine 54 Rue du Général de Gaulle

Capbreton Landes Atelier créatif sur le thème de la biodiversité du Gouf animé par OB ENVIRONNEMENT Venez allier art et développement durable ! À partir de 6 ans.

Ville de Capbreton dernière mise à jour : 2021-08-31

Maison de l'Oralité et du Patrimoine 54 Rue du Général de Gaulle