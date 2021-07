Saint-Victor Saint-Victor Ardèche, Saint-Victor ANNULÉ : Apéro-lecture à l’auberge Longue Vie – Festival Shakespeare Saint-Victor Saint-Victor Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Victor

ANNULÉ : Apéro-lecture à l’auberge Longue Vie – Festival Shakespeare Saint-Victor, 25 juillet 2021, Saint-Victor. ANNULÉ : Apéro-lecture à l’auberge Longue Vie – Festival Shakespeare 2021-07-25 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-25 Lieu Dit, Château de Corsas Auberge Longue Vie

Saint-Victor Ardêche Profitez de cette lecture en plein air pour l’ouverture du festival Shakespeare ! dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Saint-Victor Autres Lieu Saint-Victor Adresse Lieu Dit, Château de Corsas Auberge Longue Vie Ville Saint-Victor