La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie, le jeudi 18 mars à 18:00

**Cet événement est annulé.** ### Ce qui déborde et ce qui contraint Certains vendredis à 18h, les danseur·euse·s de la formation Extensions et les artistes intervenant·e·s ouvrent les portes du Studio et vous font partager le travail en cours. C’est l’occasion d’échanger avec elles·eux, de découvrir ce qui se trame dans un studio de danse et comment se forme un·e danseur·euse. Pendant deux semaines d’atelier, Sofia Dias et Vitór Roriz ont donné des outils de recherche et d’improvisation aux danseur·euse·s. À l’issue du stage le public est invité à voir comment les stagiaires ont utilisé la parole, la voix, le chant. ![]() ### Plus d’infos [Site de la Place de la Danse ](https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-20-21/aparte-sofia-dias) ![]() ### Infos pratiques En raison du contexte sanitaire, l’accès aux apartés est sur réservation uniquement.

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

2021-03-18T18:00:00 2021-03-18T19:59:00

