Saint-Médard-en-Jalles Echanges Nord Sud,cantine des écoles Gironde, Saint-Médard-en-Jalles Annulé | Animation autour du gaspillage alimentaire Echanges Nord Sud,cantine des écoles Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Médard-en-Jalles

Annulé | Animation autour du gaspillage alimentaire Echanges Nord Sud,cantine des écoles, 23 novembre 2021, Saint-Médard-en-Jalles. Annulé | Animation autour du gaspillage alimentaire

Echanges Nord Sud, cantine des écoles, le mardi 23 novembre à 12:00 Réservé aux élèves.

Venez vous sensibiliser au gaspillage alimentaire au cours d’un atelier. Echanges Nord Sud,cantine des écoles 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T12:00:00 2021-11-23T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Médard-en-Jalles Autres Lieu Echanges Nord Sud,cantine des écoles Adresse 33160 Saint-Médard-en-Jalles Ville Saint-Médard-en-Jalles lieuville Echanges Nord Sud,cantine des écoles Saint-Médard-en-Jalles