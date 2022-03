Annulé | Animal Triste Cargo de Nuit, 25 mars 2022, Arles.

Annulé | Animal Triste

Cargo de Nuit, le vendredi 25 mars à 21:30

### **ANIMAL TRISTE** Si l’animal est triste, il continue à danser, même dans le noir ! Cette hydre à six têtes, émanation des groupes rouennais La Maison Tellier et Darko réhabilite un rock totalement organique et électrique, racé et mélodique, parfois sombre mais qui ne sombre jamais dans la déprime. Un rock intemporel, sans artifices, qui se frotte aux fantômes du passé avec une sincérité totale et un réel talent. Dans ce nouvel album, _« Night of the loving dead »_, enregistré dans la pampa normande, on retrouve les références chères au groupe, Nick Cave, Sixteen Horsepower ou The Black Angels, et surtout la collaboration spontanée de Peter Hayes (Black Rebel Motorcycle Club), venu prêter ses guitares nocturnes.

18€ / 15€ / 12€ Hors DL

“Night of the loving dead”

Cargo de Nuit 7 avenue Sadi-Carnot 13200 Arles Arles Les Alyscamps Bouches-du-Rhône



2022-03-25T21:30:00 2022-03-25T22:45:00