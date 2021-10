ANNULÉ – 2ème édition du rallye équestre de Saint Léon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère, 17 octobre 2021, Saint-Léon-sur-Vézère.

ANNULÉ – 2ème édition du rallye équestre de Saint Léon sur Vézère 2021-10-17 – 2021-10-17 D706 Camping Le Paradis

Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne Saint-Léon-sur-Vézère

Circuits de 16 ou 26 kilomètres.

Accueil des participants à partir de 8h.

Départs sur parcours balisé pour les cavaliers.

Repas du dimanche midi et nuitées possibles à réserver au Camping du Paradis (05 53 50 72 64).

Circuits possibles non balisés sur carte pour les cavaliers le samedi et pour les attelages le samedi et le dimanche.

Pass sanitaire obligatoire.

Circuits de 16 ou 26 kilomètres.

Accueil des participants à partir de 8h.

Départs sur parcours balisé pour les cavaliers.

Repas du dimanche midi et nuitées possibles à réserver au Camping du Paradis (05 53 50 72 64).

Circuits possibles non balisés sur carte pour les cavaliers le samedi et pour les attelages le samedi et le dimanche.

Pass sanitaire obligatoire.

+33 6 38 86 24 85

Circuits de 16 ou 26 kilomètres.

Accueil des participants à partir de 8h.

Départs sur parcours balisé pour les cavaliers.

Repas du dimanche midi et nuitées possibles à réserver au Camping du Paradis (05 53 50 72 64).

Circuits possibles non balisés sur carte pour les cavaliers le samedi et pour les attelages le samedi et le dimanche.

Pass sanitaire obligatoire.

©public domaine pictures

dernière mise à jour : 2021-10-01 par