Saint-Jean-du-Gard Gard Maison Mazel Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard C’est un projet réunissant 3 musiciennes qui revisitent des répertoires de danses et de chants traditionnels d’Arménie. Une initiation à des danses arméniennes qui sont souvent des danses collectives, notamment le kotchari.Une pratique de danses collectives et de couple que l’on retrouve sur tout le territoire franco-occitan avec des répertoires chantés arméniens.Et enfin la découverte de danses « mixer » spécialement créées en lien avec des chorégraphies et des pas spécifiques de danses traditionnelles arméniennes.Dans le respect des règles sanitaires en vigueur *Infos pratiques- le 3 décembre 2021- A la Maison Mazel, hameau de Falguières- Concert à 20h suivi du bal à 20h30- Durée 3 heures- Participation libre au chapeau- Tout public http://abrahammazel.eu/ Droits libres

