ANNULATION // Salon du livre à Laon, 14 mars 2021-14 mars 2021, Laon.

ANNULATION // Salon du livre à Laon 2021-03-14 – 2021-03-14

Laon Aisne

Cette première véritable édition (la précédente programmée le 8 mars 2020 avait dû être annulée en raison de la pandémie de Covid-19) sera consacrée aux femmes et placée sous le parrainage d’Isabelle Lonvis-Rome, magistrate et auteure de nombreux ouvrages… Au cours de la journée seront proposés conférences, débat et rencontre avec les autrices…

RV donc à la Maison des Arts et Loisirs de Laon !

sdl.laon@gmail.com https://sdl-laon.fr/

