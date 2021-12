Annulation Réveillon Folk-Trad Salle Emile Joulain,Le Lion-d’Angers (49), 31 décembre 2021, .

***La soirée du réveillon est annulée, suite à la décision de la mairie du Lion d’Angers et vu le contexte sanitaire actuel.*** L’association Folkanjou organise la nuit de la St Sylvestre; tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur au 31/12/2021. A ce jour, le Pass sanitaire est obligatoire. *Lieu et heure d’arrivée* : salle Emile Joulain; accueil dès 18h15 *Groupes de musiciens* :soirée animée par BLAUZANN et CELTA 4 ou 12 *Repas* : – apéritif offert par l’association – venez avec votre panier-repas et vos couverts – à minuit, partage des gâteaux apportés par chaque participant, accompagné d’un pétillant offert par Folkanjou – soupe à l’oignon au petit matin *Bal Folk* : à partir de 21h *Tarifs* : 14 € pour adultes et 7 € pour enfants de 4 à 12 ans *Inscriptions* : sur réservation uniquement : – soit par téléphone au 02 41 60 32 82 ou 06 70 13 47 59 – soit par e-mail à : *folkanjou@gmail.com* *source : événement [Annulation Réveillon Folk-Trad ](https://agendatrad.org/e/34758) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

