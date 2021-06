[ANNULATION] Fête de la musique Rosheim, 19 juin 2021-19 juin 2021, Rosheim.

[ANNULATION] Fête de la musique 2021-06-19 17:30:00 – 2021-06-19 22:30:00

Rosheim 67560

[ANNULATION] La Ville de Rosheim vous convie le 19 juin à la fête nationale de la Musique.

La musique rapproche, inspire, suscite. Plus que jamais cette nouvelle édition est l’occasion de célébrer le vivre ensemble. Dès la fin de journée la Place de la République vibrera au rythme des artistes et de leurs instruments. Rock, blues, métal, hip-hop, saoul, métal le panel sera diversifié.

Groupes et troupes de chants et danse se succèderont toute la soirée sur la place de la République, différents styles de musique. Buvette et petite restauration.

+33 3 88 49 27 60

