Annulation et report de la Foire du 1er mai

du lundi 4 avril au mardi 3 mai à Cugnaux

La Foire du 1er mai est un évènement traditionnel de la ville de Cugnaux attendu des familles et des commerçants participants qui accueille jusqu’à 8000 personnes et donne lieu à un brassage important. Dans son point de situation en Occitanie du 29 mars 2022, l’Agence Régionale de Santé du 29 mars 2022 signale une forte hausse de nouveaux cas COVID-19, positionnant la Haute-Garonne comme le département avec le plus haut taux d’incidence (1423,8 pour 100 000 habitants) sur la région. La préconisation pour un maintien des gestes barrière, « une question de bon sens pour tous », est ainsi rappelée, pour se protéger et protéger les populations les plus fragiles. Dans ce contexte, compte-tenu des travaux d’ampleur entamés sur le territoire de la collectivité (notamment avec le début des travaux de la rue du Pré vicinal à la fin du mois d’avril), le périmètre investi par la Foire du 1er Mai serait très contraint, impliquant une plus forte concentration du public, des accès restreints et une sécurisation des espaces complexe. Au vu de ces éléments, la collectivité a donc pris la décision d’appliquer un principe de précaution et de reporter la Foire au 1er mai 2023. Des propositions d’organisation d’un autre temps fort pour les Cugnalaises et Cugnalais sont à l’étude pour le second semestre 2022. La collectivité et l’ensemble de ses services espèrent retrouver le public et les commerçants, l’année prochaine dans des conditions plus favorables d’un point de vue sanitaire pour ce type de rassemblement festif.

