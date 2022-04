ANNULATION Espace Mosaïk Pomeys Catégories d’évènement: Pomeys

Bonjour à tous ! Nous devons malheureusement annuler la soirée jeux prévues ce vendredi soir 8 avril à partir de 19h. Nous en sommes navrés et nous ne manquerons pas de vous envoyer très prochainement les nouvelles dates des soirées jeux !! A bientôt ! L’équipe MOSAIK 500 rue du Tilleul 69590 POMEYS 04 78 73 49 92 [espacemosaik@pomeys.fr](mailto:espacemosaik@pomeys.fr) [www.instagram.com/espace_mosaik](http://www.instagram.com/espace_mosaik) Horaires d’ouverture : mercredi 15h-18h / vendredi 16h30-18h30 / samedi 10h12h

