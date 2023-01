ANNULATION Edition 2021 du Critérium cycliste professionnel de Castillon-La-Bataille Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille OT Castillon-Pujols Castillon-la-Bataille Catégories d’Évènement: Castillon-la-Bataille

Gironde

ANNULATION Edition 2021 du Critérium cycliste professionnel de Castillon-La-Bataille Castillon-la-Bataille, 10 août 2023, Castillon-la-Bataille OT Castillon-Pujols Castillon-la-Bataille. ANNULATION Edition 2021 du Critérium cycliste professionnel de Castillon-La-Bataille Castillon-la-Bataille Gironde

2023-08-10 – 2023-08-10 Castillon-la-Bataille

Gironde Castillon-la-Bataille Après 3 années d’interruption suite au COVID et à ses contraintes d’organisation, le critérium sera de retour le jeudi 10 août 2023. Après 3 années d’interruption suite au COVID et à ses contraintes d’organisation, le critérium sera de retour le jeudi 10 août 2023. +33 5 53 58 66 15 CRITERIUM CYCLISTE PROFESSIONNEL Criterium

Castillon-la-Bataille

dernière mise à jour : 2023-01-19 par OT Castillon-Pujols

Détails Catégories d’Évènement: Castillon-la-Bataille, Gironde Autres Lieu Castillon-la-Bataille Adresse Castillon-la-Bataille Gironde OT Castillon-Pujols Ville Castillon-la-Bataille OT Castillon-Pujols Castillon-la-Bataille lieuville Castillon-la-Bataille Departement Gironde

Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille OT Castillon-Pujols Castillon-la-Bataille Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castillon-la-bataille-ot-castillon-pujols-castillon-la-bataille/

ANNULATION Edition 2021 du Critérium cycliste professionnel de Castillon-La-Bataille Castillon-la-Bataille 2023-08-10 was last modified: by ANNULATION Edition 2021 du Critérium cycliste professionnel de Castillon-La-Bataille Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille 10 août 2023 Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille, Gironde Gironde OT Castillon-Pujols

Castillon-la-Bataille OT Castillon-Pujols Castillon-la-Bataille Gironde